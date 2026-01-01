Nel corso degli anni, Matteo Salvini ha più volte annunciato l’avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto di Messina, senza però mai arrivare alla realizzazione. Dal dicembre 2022, dopo la vittoria elettorale del centrodestra, il leader leghista ha ribadito l’intenzione di procedere con il progetto, che rimane ancora oggi una questione aperta e controversa. Questo articolo ripercorre le principali dichiarazioni e le tappe di un tema che non si è mai concretizzato.

Questo ponte non s’ha da fare. Era dicembre 2022 quando, poco dopo la vittoria con la coalizione di centrodestra alle elezioni, Matteo Salvini poneva i primi obiettivi per il Ponte sullo Stretto di Messina, pallino che il vicepresidente non ha mai abbandonato. “L’obiettivo è entro due anni partire con i lavori”, diceva all’epoca. Da allora, però, di anni ne sono passati tre ma di cantieri nemmeno l’ombra. Il leader della Lega in questi anni non si è perso d’animo e, in una sequela di dichiarazioni, mese dopo mese, ha continuato a promettere un imminente avvio dei lavori. In principio la prospettiva è quella, appunto, di partire “entro due anni”, per poi finire nel 2032. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - "Dopo tante chiacchiere ci siamo": tutte le volte che Salvini ha annunciato il via dei lavori per il Ponte sullo Stretto. Mai cominciati – Videoblob

Leggi anche: Ponte sullo Stretto, Salvini e Meloni a Palazzo Chigi dopo la bocciatura della Corte dei Conti: “Non ci fermeremo”

Leggi anche: Ponte sullo stretto, Salvini: “Andremo avanti senza scontri tra poteri, daremo tutte le risposte che servono”

