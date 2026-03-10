Ponte sullo Stretto | De Luca e Basile puntano sulla legge

Cateno De Luca e Federico Basile, figure note nella scena politica messinese, si apprestano a partecipare alla prossima tornata elettorale. Entrambi hanno già definito le loro strategie di campagna, mentre la discussione sul progetto del Ponte sullo Stretto rimane al centro delle attenzioni pubbliche e politiche. La sfida elettorale si avvicina con i candidati pronti a presentare le loro proposte.

La scena politica messinese si sta preparando per una nuova tornata elettorale, dove gli ex sindaci Cateno De Luca e Federico Basile hanno già delineato le loro strategie di campagna. Il principale della discussione ruota attorno alla gestione del Ponte sullo Stretto e alle accuse rivolte all’ex presidente dell’Arisme, Marcello Scurria. Prima della presentazione ufficiale delle liste, i due protagonisti hanno tenuto un intervento di circa un’ora, chiarendo che non ci sarà alcun confronto diretto con l’ex assessore Carlotta Previti. Il clima è carico di aspettative mentre si avvicinano le elezioni amministrative previste per il 2026. Le dichiarazioni fatte in questo contesto evidenziano una netta separazione tra i piani di sviluppo infrastrutturale e le polemiche personali che caratterizzano la vita politica locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

