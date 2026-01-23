De Luca e Bassolino d'accordo su Bagnoli per l'ex sindaco di Salerno peggio del Ponte sullo Stretto

De Luca e Bassolino concordano sulla questione Bagnoli, richiedendo un consiglio comunale per informare i cittadini sugli sviluppi del progetto. Entrambi, ex governatori, sottolineano l’importanza di una maggiore trasparenza e comunicazione riguardo alle iniziative in corso nell’area. La proposta mira a coinvolgere la comunità e garantire un dialogo aperto sulle future trasformazioni del sito.

I due ex governatori Vincenzo De Luca e Antonio Bassolino d'accordo su Bagnoli: "Subito un consiglio comunale per spiegare ai cittadini cosa si sta facendo". L'ex sindaco di Salerno: "Il vero scandalo è questo, più del Ponte sullo Stretto".🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Tajani dice che il Ponte sullo Stretto sarà utile per l’evacuazione in caso di “un attacco da Sud”

Ponte sullo Stretto, l’allarme di Tansi: “È un flipper geologico: uno dei posti più pericolosi al mondo”Carlo Tansi, primo ricercatore del CNR esperto in rischio sismico e idrogeologico, lancia un allarme sul Ponte sullo Stretto.

