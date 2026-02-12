Il ponte sull’Adda verso la chiusura per sei mesi. Le banche si preparano a supportare gli esercenti colpiti dal provvedimento. Si cercano soluzioni per aiutare le attività commerciali a superare il periodo di inattività e ridurre i danni economici. Le istituzioni e le imprese si muovono insieme per affrontare questa fase difficile.

Lodi, 12 febbraio 2026 – Strumenti di sostegno e agevolazioni in una strategia condivisa per sostenere le imprese dell’Oltre Adda durante la chiusura del ponte Napoleonico. È quanto emerso dall’incontro che si è tenuto ieri in Comune, su invito del sindaco Andrea Furegato, alla presenza dell’assessora Manuela Minojetti, con i rappresentanti degli istituti bancari cittadini. Al centro del confronto, i lavori programmati dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), che prevedono l’inserimento di una nuova campata sulla sponda sinistra del ponte sull’Adda. Opere in programma a partire da marzo, definite strategiche per garantire la tenuta strutturale dell’infrastruttura anche in caso di piene di particolare intensità, ma che comporterà inevitabili disagi per le attività economiche situate oltre il fiume. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte sull’Adda verso la chiusura per 6 mesi: banche pronte a sostenere gli esercenti

Regione Lombardia ha avviato un tavolo tecnico con Rfi e le Province di Bergamo e Lecco per analizzare il traffico in vista del nuovo Ponte San Michele tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda.

