Lodi lavori al ponte sull’Adda | Fondamentali per la sicurezza Disagi inevitabili ma attenuati

Lodi si prepara a interventi fondamentali sul ponte Silvio Rossetti, progettati per garantire la massima sicurezza. L’ingegnere dello Studio Hydra sottolinea l’importanza dei lavori, pur riconoscendo i disagi temporanei. Da marzo, la viabilità cittadina subirà modifiche, ma il miglioramento strutturale assicurerà un futuro più sicuro e stabile per tutti i cittadini.

Lodi – "Questi lavori sono fondamentali per la sicurezza totale della città ". Esordisce così sul caso ponte Silvio Rossetti, ingegnere dello Studio Hydra, progettista dei lavori che da marzo andranno a modellare la viabilità cittadina. "I disagi saranno inevitabili – sottolinea – importante però è lenirli e attenuarli il più possibile, con intelligenza e correttezza, e nella consapevolezza che sia impossibile azzerarli". Rossetti spiega infatti come tutti gli enti coinvolti abbiano ritenuto indispensabili i lavori, a partire dal ministero che ha finanziato l'opera, la Regione che ha intercesso e Aipo, ente attuatore.

