Salvini | avvio Ponte possibile nel 2026

Il ministro Salvini ha detto che il Ponte sullo Stretto potrebbe partire nel 2026. Durante un’intervista a Radio 24, ha spiegato che l’iter non è stato fermato e che si sta lavorando per portare avanti il progetto. Ora si attendono sviluppi concreti, mentre i cronisti seguono da vicino ogni passo.

9.05 Parlando del Ponte sullo Stretto, il ministro a Trasporti e Infrastrutture Salvini ha detto a Radio 24 che l'iter "non è azzerato. Semplicemente la Corte dei Conti ha fatto dei rilievi e noi che siamo rispettosi abbiamo portato in CdM e porteremo avanti rilievi e interlocuzioni con la Commissione Ue,per poi procedere all'avvio dei cantieri". "L'obiettivo non è più il 2025, che si è chiuso, ma il 2026". "Io sono pronto domani": con parere di Consiglio Lavori pubblici e Authority Trasporti "conto che sia questione di mesi e non di più".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

