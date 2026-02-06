Salvini | avvio Ponte possibile nel 2026

Il ministro Salvini ha detto che il Ponte sullo Stretto potrebbe partire nel 2026. Durante un’intervista a Radio 24, ha spiegato che l’iter non è stato fermato e che si sta lavorando per portare avanti il progetto. Ora si attendono sviluppi concreti, mentre i cronisti seguono da vicino ogni passo.

9.05 Parlando del Ponte sullo Stretto, il ministro a Trasporti e Infrastrutture Salvini ha detto a Radio 24 che l'iter "non è azzerato. Semplicemente la Corte dei Conti ha fatto dei rilievi e noi che siamo rispettosi abbiamo portato in CdM e porteremo avanti rilievi e interlocuzioni con la Commissione Ue,per poi procedere all'avvio dei cantieri". "L'obiettivo non è più il 2025, che si è chiuso, ma il 2026". "Io sono pronto domani": con parere di Consiglio Lavori pubblici e Authority Trasporti "conto che sia questione di mesi e non di più".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Salvini Ponte

Questa mattina al Colle, il ministro dei Trasporti Salvini e il presidente Mattarella si sono incontrati.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Lecco - Inaugurato il nuovo Ponte Manzoni sull'Adda

Ultime notizie su Salvini Ponte

Argomenti discussi: Ponte, l’opera che conviene non fare; Ponte sullo Stretto, Salvini: Daremo risposte alla Corte dei Conti, è tutto pronto; Decreto Ponte, Mattarella blocca Salvini su Corte dei Conti e Ciucci commissario; Emergenza ciclone Harry, Salvini: I soldi del ponte non si toccano.

Emergenza ciclone Harry, Salvini: I soldi del ponte non si toccanoIl vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha effettuato un sopralluogo nelle aree del Messinese ... canalesicilia.it

Ponte sullo Stretto, cosa si sono detti Salvini e Mattarella nel loro incontro al ColleAl centro dell'incontro al Colle tra il ministro dei Trasporti e il capo dello Stato le Olimpiadi, ma anche il decreto Infrastrutture con al suo interno ... fanpage.it

Che bella la @legaofficial W la @legaofficial Referendum: Lega presenta slogan per il sì, ‘la riforma che fa giustizia’ Conferenza stampa alla Camera con Salvini. Valditara,’130 professori universitari con noi’ (ANSA) - ROMA, 04 FEB - “Io voto sì. La riforma c facebook

Oggi ancora in prima, accanto al reportage di @SteI «Avviso a Salvini. Il Nord dà più soldi alla vecchia Lega», la vignetta di @magnasciuttif... che volevamo quotidiana e ormai da 5 mesi in pratica lo è! x.com