Piediripa il ponte prende forma | Sarà pronto entro la primavera

Iniziato il montaggio dei conci d’acciaio delle travi principali del nuovo ponte lungo la strada provinciale 34 "Corridoniana", che la Provincia sta realizzando a Piediripa. Un passaggio determinante, che si concluderà entro gennaio, che vede impegnati i tecnici della ditta Cagnini Costruzioni e della Europrogress Group, il raggruppamento di imprese che ha vinto l’appalto. "Un’opera programmata e progettata nei minimi particolari, rispettando i tempi che ci eravamo imposti, questo anche grazie alla professionalità e competenza delle ditte incaricate – spiega il vicepresidente della Provincia, Luca Buldorini, che ieri mattina ha fatto un sopralluogo in cantiere –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

