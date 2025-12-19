Piediripa il ponte prende forma | Sarà pronto entro la primavera
A Piediripa prende forma il nuovo ponte lungo la strada provinciale 34
Iniziato il montaggio dei conci d’acciaio delle travi principali del nuovo ponte lungo la strada provinciale 34 "Corridoniana", che la Provincia sta realizzando a Piediripa. Un passaggio determinante, che si concluderà entro gennaio, che vede impegnati i tecnici della ditta Cagnini Costruzioni e della Europrogress Group, il raggruppamento di imprese che ha vinto l’appalto. "Un’opera programmata e progettata nei minimi particolari, rispettando i tempi che ci eravamo imposti, questo anche grazie alla professionalità e competenza delle ditte incaricate – spiega il vicepresidente della Provincia, Luca Buldorini, che ieri mattina ha fatto un sopralluogo in cantiere –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
