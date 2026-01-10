Insulti agli agenti di polizia locale che multavano un' auto a Santa Caterina denunciato un ventiduenne

Un giovane di 22 anni di Reggio Calabria è stato denunciato dalla polizia locale di Santa Caterina per aver rivolto insulti e minacce agli agenti durante un intervento di multatura. L'episodio si è concluso con la denuncia per i reati di violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. La vicenda evidenzia l'importanza del rispetto delle forze dell'ordine nel rispetto delle norme e del buon funzionamento della comunità.

Un giovane reggino è stato denunciato dalla polizia locale per i reati di violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Il ventiduenne, contitolare di un esercizio pubblico, ha inveito nei confronti di una pattuglia che stava svolgendo la propria attività di controllo nel quartiere di.

