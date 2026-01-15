L’Unione dei Comuni Il bilancio di previsione | Per le politiche sociali investiamo oltre 9 milioni

L’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa ha presentato il bilancio di previsione 2026–2028, con oltre 9 milioni di euro destinati alle politiche sociali. La strategia punta a rafforzare i servizi e il sostegno alle comunità locali, garantendo interventi mirati e sostenibili. La proposta, approvata dai sindaci, si inserisce in un quadro di pianificazione a lungo termine per lo sviluppo sociale e il benessere del territorio.

di Ylenia Cecchetti EMPOLESE VALDELSA Nove milioni di euro per le politiche sociali: è anche da qui che passa il bilancio di previsione 2026–2028 dell' Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, presentato ieri dai sindaci, insieme al Documento unico di programmazione. Una cifra che conferma la centralità del welfare nelle scelte dell'ente e che si inserisce in un quadro complessivo di tenuta dei servizi, rafforzamento delle funzioni associate e avvio di nuove politiche, in particolare sul fronte dell'abitare. Il bilancio è stato approvato regolarmente entro i termini di legge per il secondo anno consecutivo, un dato sottolineato come segnale di solidità amministrativa.

