Polemiche su Ricci Open Var | Braccio che rimane in sagoma Doveri giudica bene

Da pianetamilan.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata di 'OpenVar' trasmessa su DAZN, si è discusso del tocco di mano di Ricci nel derby Milan-Inter 1-0. La trasmissione ha mostrato il braccio del giocatore che rimane in sagoma, e il collegio dei doveri giudici ha espresso un parere positivo sulla decisione presa. La discussione si è concentrata sull'interpretazione del fallo e sulla validità della chiamata arbitrale.

Puntata di 'OpenVar' da 'DAZN' in cui si parla anche del presunto tocco di mano punibile di Samuele Ricci nel derby Milan-Inter 1-0. Si sente in campo Doveri: "Niente tutto naturale". Check molto veloce della sala VAR: "Prova a togliere tutto, è nel corpo non fa nulla", questo il commento. "Episodio valutato subito correttamente da Doveri. Ci ha un po' sorpreso quello che abbiamo letto su dubbi rispetto a questa situazione. Noi dubbi non ne abbiamo. Braccio che rimane in sagoma, addirittura movimento a togliere di Ricci. In questa situazione nessun bisogno o esigenza di on field review. Decisione in linea ad esempio con il tocco di Dumfries lo scorso anno in Napoli-Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

polemiche su ricci open var braccio che rimane in sagoma doveri giudica bene
© Pianetamilan.it - Polemiche su Ricci. Open Var: “Braccio che rimane in sagoma. Doveri giudica bene”

Articoli correlati

Leggi anche: Open Var, ha sbagliato Doveri: «netto il rigore su Hojlund, il Var doveva richiamare Mariani che non aveva visto»

Open VAR inchioda Doveri e Di Paolo su Bremer-Hojlund: “Era rigore, potevano girare altre telecamere”L'audio del dialogo tra Mariani e la sala VAR svela cosa è successo in Juve-Napoli e perché non c'è stata on-field-review.

Una selezione di notizie su Polemiche su Ricci Open Var Braccio che...

Temi più discussi: Repubblica – Rigore Ricci, ecco cosa dirà domani l’AIA a Open Var e perché darà ragione a Doveri; Rigore negato all'Inter. Il tocco di mano di Ricci non segnalato dal Var nel derby: cosa è successo; Milan-Inter e Genoa-Roma, da Rocchi e AIA ammissione d'errore: un tocco di mano era punibile col rigore; Mano di Ricci in Milan-Inter, Sky riporta la spiegazione dell'AIA: C'è extra movimento ma non è fuori figura.

Il mea culpa di Tonolini a Open Var sul rigore non dato alla Roma: Fallo di mano assolutamente punibile. E su Ricci...C'era rigore per la Roma a Genova. A confermarlo è Mauro Tonolini, componente CAN, nel corso dell'ultima puntata di Open Var. Soffermarndosi sul tocco di Malinovskyi su tiro di Koné, Tonolini ha ... corrieredellosport.it

open var polemiche su ricci openRepubblica – Rigore Ricci, ecco cosa dirà domani l’AIA a Open Var e perché darà ragione a DoveriLunedì di grandissime polemiche per il rigore non concesso all'Inter in pieno recupero ieri nel derby: ecco la posizione dei vertici AIA ... msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.