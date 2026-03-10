Polemiche su Ricci Open Var | Braccio che rimane in sagoma Doveri giudica bene

Durante la puntata di 'OpenVar' trasmessa su DAZN, si è discusso del tocco di mano di Ricci nel derby Milan-Inter 1-0. La trasmissione ha mostrato il braccio del giocatore che rimane in sagoma, e il collegio dei doveri giudici ha espresso un parere positivo sulla decisione presa. La discussione si è concentrata sull'interpretazione del fallo e sulla validità della chiamata arbitrale.

Puntata di 'OpenVar' da 'DAZN' in cui si parla anche del presunto tocco di mano punibile di Samuele Ricci nel derby Milan-Inter 1-0. Si sente in campo Doveri: "Niente tutto naturale". Check molto veloce della sala VAR: "Prova a togliere tutto, è nel corpo non fa nulla", questo il commento. "Episodio valutato subito correttamente da Doveri. Ci ha un po' sorpreso quello che abbiamo letto su dubbi rispetto a questa situazione. Noi dubbi non ne abbiamo. Braccio che rimane in sagoma, addirittura movimento a togliere di Ricci. In questa situazione nessun bisogno o esigenza di on field review. Decisione in linea ad esempio con il tocco di Dumfries lo scorso anno in Napoli-Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

