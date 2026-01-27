Open VAR inchioda Doveri e Di Paolo su Bremer-Hojlund | Era rigore potevano girare altre telecamere

In questo articolo si analizza il ruolo dell’Open VAR nel match Juve-Napoli, con particolare attenzione alle decisioni che hanno coinvolto Bremer e Hojlund. Verranno approfonditi i motivi per cui alcune azioni non sono state riviste in campo e come le immagini hanno influenzato le scelte degli arbitri. Un'analisi delle procedure e delle implicazioni di questa tecnologia nel calcio di oggi.

L'audio del dialogo tra Mariani e la sala VAR svela cosa è successo in Juve-Napoli e perché non c'è stata on-field-review. "Non ho visto", dice il direttore di gara. "Non c'è consistenza. non lo so, forse si fa male quando cade", la replica dalla cabina di regia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Doveri Di Paolo

L'episodio tra Bremer e Hojlund durante la partita ha suscitato discussioni sull'intervento del VAR.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Doveri Di Paolo

Open VAR inchioda Doveri e Di Paolo su Bremer-Hojlund: Era rigore, potevano girare altre telecamereL’audio del dialogo tra Mariani e la sala VAR svela cosa è successo e perché non c’è stata on-field-review. Non ho visto, dice il direttore di gara. Non c’è consistenza… non lo so, forse si fa male ... fanpage.it

Open VAR, clamoroso check lampo per il contatto Bremer-Hojlund! Tommasi: Era rigoreNel corso di 'Open VAR' su DAZN, è stato analizzato il rigore non concesso al Napoli dopo il doppio contatto in area Bremer-Hojlund e Kalulu-Vergara nella sfida di domenica contro ... tuttonapoli.net

Il contatto Bremer-Hojlund in #JuveNapoli Per Dino Tommasi “manca un rigore e una OFR” Il nuovo episodio di #OpenVAR è disponibile ora sull’app #DAZN x.com

Rigore Hojlund-Bremer: LA REAZIONE INEDITA DI ANTONIO CONTE Prima invita i calciatori a mettere palla fuori per favorire il VAR check, poi le urla ironiche a Mariani "NON VOLETE PROPRIO VEDERLO, EH!", detto ad alta voce con un sorriso che la - facebook.com facebook