Open VAR inchioda Doveri e Di Paolo su Bremer-Hojlund | Era rigore potevano girare altre telecamere

In questo articolo si analizza il ruolo dell’Open VAR nel match Juve-Napoli, con particolare attenzione alle decisioni che hanno coinvolto Bremer e Hojlund. Verranno approfonditi i motivi per cui alcune azioni non sono state riviste in campo e come le immagini hanno influenzato le scelte degli arbitri. Un'analisi delle procedure e delle implicazioni di questa tecnologia nel calcio di oggi.

L'audio del dialogo tra Mariani e la sala VAR svela cosa è successo in Juve-Napoli e perché non c'è stata on-field-review. "Non ho visto", dice il direttore di gara. "Non c'è consistenza. non lo so, forse si fa male quando cade", la replica dalla cabina di regia.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Open Var, ha sbagliato Doveri: «netto il rigore su Hojlund, il Var doveva richiamare Mariani che non aveva visto»

Bremer Hojlund, il Var all’arbitro: «Non c’è consistenza». Ma l’AIA smentisce: «Trattenuta evidente, era rigore»

L'episodio tra Bremer e Hojlund durante la partita ha suscitato discussioni sull'intervento del VAR.

