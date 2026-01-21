Mourinho torna allo Stadium | ecco l’accoglienza dei tifosi bianconeri Dalla Curva si leva quel coro

José Mourinho ritorna allo Juventus Stadium, suscitando reazioni tra i tifosi bianconeri. Dalla Curva si alza un coro che esprime sentimenti e opinioni nei confronti del tecnico portoghese. L’atmosfera si caratterizza per un’energia pacata e rispettosa, riflettendo l’attesa dell’incontro e il rispetto reciproco tra le parti coinvolte. Un momento che, pur nel silenzio, rivela l’importanza di questa presenza nel contesto calcistico.

nei confronti del tecnico portoghese. L’accoglienza dello  Juventus Stadium  per  José Mourinho, in occasione del match di Champions League contro il Benfica, è stata esattamente quella che ci si aspetta per il “nemico pubblico numero uno” del tifo bianconero. Nonostante le dichiarazioni di stima reciproca con Luciano Spalletti alla vigilia, il campo ha restituito un clima di ostilità sportiva purissima, alimentato da decenni di sfide e provocazioni. Fischi e tensione alla lettura delle formazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

