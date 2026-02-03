Darderi e l' affetto dei tifosi australiani | per lui addirittura un coro

Luciano Darderi ha lasciato il torneo al quarto turno degli Australian Open. L'italiano è stato sconfitto nel derby tutto italiano contro Jannik Sinner. Nonostante la sconfitta, ha ricevuto l'affetto dei tifosi australiani, che gli hanno dedicato un coro durante la partita. Una giornata difficile per Darderi, ma anche un segno di vicinanza da parte del pubblico.

