Darderi e l' affetto dei tifosi australiani | per lui addirittura un coro
Luciano Darderi ha lasciato il torneo al quarto turno degli Australian Open. L'italiano è stato sconfitto nel derby tutto italiano contro Jannik Sinner. Nonostante la sconfitta, ha ricevuto l'affetto dei tifosi australiani, che gli hanno dedicato un coro durante la partita. Una giornata difficile per Darderi, ma anche un segno di vicinanza da parte del pubblico.
Luciano Darderi è stato eliminato al quarto turno degli Australian Open nel derby tutto italiano con Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha comunque ricevuto grande affetto dai tifosi australiani, che gli hanno dedicato addirittura un coro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Australian Open
Fiorentina: Dzeko allo Schalke 04. Lui su Instagram: “Le cose non sono andate come volevo. Sempre affetto per società e tifosi”
Edin Dzeko lascia la Fiorentina per trasferirsi allo Schalke 04.
Chivu: “Lautaro ha risposto nel modo migliore. Coro dei tifosi? So chi sono”
Sinner avanti 1-0 e prende il comando su Darderi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.