La giornata internazionale della donna, celebrata domenica scorsa, ha visto numerose manifestazioni e iniziative in diverse città. Durante l’evento, molte persone si sono riunite per ricordare i diritti delle donne e per chiedere maggiore rispetto. La giornata ha suscitato attenzione sui social media e ha portato alla luce diverse testimonianze di donne che hanno condiviso le loro esperienze.

La scorsa domenica, 8 marzo, è stata la giornata internazionale della donna. Una data molto importante, non solo per le donne ma per tutti. Non è una giornata come tutte le altre, perché ha l’obiettivo di incentivare quello che dovrebbe essere la pura quotidianità: il rispetto per le donne. Spesso viene definita festa della donna, ma è più corretto definirla giornata internazionale dei diritti della donna, che non è solo una festività, ma una riflessione. E comunque, non dovrebbe durare solo un giorno, ma ogni giorno. Perché sono state 3000.3000 le donne tolte alla loro famiglia, ai loro amici e alle loro passioni tra il 2000 ed il 2025, solo in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Poche rose e tante spine, le donne non si toccano

Articoli correlati

Leggi anche: Alessandra Mussolini indaga nella memoria della sua famiglia con il nuovo libro "Benito, le rose e le spine"

Sanremo e il femminismo da palcoscenico: tante parole, poche donne davvero al centroSi dice “donne protagoniste” con la stessa leggerezza con cui si dice “serata storica”.

How to Discover Your Calling, Silence Self Doubt & Win in Life 3 Hours Deep Dive

Tutto quello che riguarda Poche rose

Discussioni sull' argomento Poche rose e tante spine, le donne non si toccano; Rose Byrne è sull’orlo di una crisi di nervi in Se solo potessi ti prenderei a calci. O è solo una madre come tante?; Rose baby-schiava nelle case: Botte e abusi, non accada più; Presentazione del libro il cuore affamato delle ragazze.

Sara Falchetta Milone. Adele · Love In The Dark. Si!!!! Avete letto bene, ieri Rose, che sicuramente ricorderete, doveva partire per andare a casa, staffetta prenotata, tutto pronto, c’era una nuova vita che l’aspettava! • Ma poi Fino alla sera prima tutto pront - facebook.com facebook