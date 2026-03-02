Sanremo e il femminismo da palcoscenico | tante parole poche donne davvero al centro

A Sanremo si parla spesso di femminismo e protagonismo femminile, ma le donne che occupano realmente il scena sono poche. Le parole vengono ripetute senza che si riscontrino cambiamenti concreti o presenze significative. La manifestazione si riempie di discorsi e slogan, mentre le donne vere sono ancora poche al centro dell’attenzione. La differenza tra parole e azioni rimane evidente.

Si dice “donne protagoniste” con la stessa leggerezza con cui si dice “serata storica”. Basta pronunciarlo e sembra vero. Poi però accendi la tv, guardi il Festival di Sanremo, e ti accorgi che la parola protagonista è diventata elastica: si allunga, si piega, si adatta a tutto. Anche al nulla. Quest’anno si è parlato di sensibilità, rispetto, libertà. Si è ripetuto come un mantra che “se una donna dice no, è no”. Applausi. Standing ovation morale. Ma tra un proclama e una battuta, tra un monologo e una pacca sulla spalla, la sensazione è rimasta sospesa: le donne erano davvero al centro o solo in bella vista? Perché è facile costruire una narrazione di Sanremo femminista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

