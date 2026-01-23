Alessandra Mussolini indaga nella memoria della sua famiglia con il nuovo libro Benito le rose e le spine

Sabato 24 gennaio alle ore 17.30, la Libreria Mondadori Bookstore di Mega Forlì accoglie Alessandra Mussolini per un evento dedicato al suo nuovo libro,

La Libreria Mondadori Bookstore del Mega Forlì sabato 24 gennaio, alle ore 17.30, ospita Alessandra Mussolini per il firmacopie dedicato al suo nuovo libro “Benito. Le rose e le spine”, edito da Piemme. Alessandra Mussolini negli ultimi anni ha affiancato alla sua presenza mediatica un percorso editoriale più personale e introspettivo. La sua attività di scrittura si concentra soprattutto sulla memoria familiare e sulle radici, temi che affronta con un approccio narrativo soggettivo, intrecciando ricordi privati, documenti e testimonianze. Nei suoi libri esplora spesso il rapporto tra storia individuale e storia collettiva, restituendo prospettive intime su figure e vicende che appartengono al suo vissuto familiare.🔗 Leggi su Forlitoday.it

