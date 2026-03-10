Pnrr | corsa al 30 giugno per salvare 2 milioni sul Duomo

I cantieri della Diocesi di Forlì-Bertinoro stanno portando avanti interventi finanziati dal Pnrr, concentrandosi sulle coperture esterne e sul consolidamento delle cuspidi dei campanili. La scadenza del 30 giugno rappresenta un termine importante per completare le opere, con l’obiettivo di risparmiare circa 2 milioni di euro. I lavori sono attualmente in fase di avanzamento, con attenzione alle strutture del Duomo.

I cantieri della Diocesi di Forlì-Bertinoro stanno procedendo con i lavori finanziati dal Pnrr, focalizzandosi ora sulle coperture esterne e sul consolidamento delle cuspidi dei campanili. La scadenza per il completamento è fissata al 30 giugno, oltre la quale si rischia la perdita dei fondi stanziati. Successivamente, l’intervento si sposterà all’interno degli edifici sacri, toccando soffitti, volte e cappelle laterali. Il progetto complessivo abbraccia tre siti storici: la Cattedrale di Forlì, il santuario di Fornò e la Badia di Dovadola. Per la Cattedrale, il costo totale ammonta a oltre un milione di euro, coperto da risorse pubbliche e private. 🔗 Leggi su Ameve.eu

