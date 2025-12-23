CampusX, lo studentato Pnrr da 22 milioni è chiuso da giugno.

CampusX, lo studentato di Mestre realizzato con un investimento di 22 milioni nell’ambito del PNRR, è stato temporaneamente chiuso da giugno. Con la sua capacità di accoglienza tra le più ampie della città, rappresenta un punto di riferimento importante per gli studenti che scelgono Mestre per motivi di studio. La ripresa delle attività è attesa per garantire nuovamente un servizio fondamentale per il diritto allo studio nella zona.

CampusX, o Cx, è uno degli studentati più grandi di Mestre, un fiore all'occhiello per garantire il diritto allo studio. «Una struttura nuova di 14.450 mq inaugurata nel 2019. Sviluppato secondo standard internazionali e dotato di ambienti moderni e accoglienti, l’edificio è composto da 9 piani e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

