Chirurgia della valvola mitrale da Bari una tecnica innovativa per ridurre i rischi

A Bari, i chirurghi hanno messo a punto una tecnica innovativa per riparare la valvola mitrale. Giuseppe Nasso, direttore della Divisione universitaria di Cardiochirurgia del Santa, ha sviluppato un metodo chiamato Track. L’obiettivo è rendere più facile e sicuro il lavoro degli operatori, riducendo i rischi per i pazienti e migliorando i risultati. La nuova tecnica permette di stabilizzare meglio le neocorde, rendendo la riparazione più affidabile e meno dipendente dalle variabili del singolo intervento. Ora si aspetta di vedere i primi risultati

Rendere più riproducibile e meno dipendente dal contesto il setting della lunghezza dei neocorde nella chirurgia riparativa della valvola mitrale cardiaca: è l'obiettivo di Track, la metodologia applicata da Giuseppe Nasso, direttore della Divisione universitaria di Cardiochirurgia del Santa.

