Più stanchi a primavera? La scienza indaga sulla ‘spring fatigue’ esiste o no?

In questo periodo dell'anno, molte persone riferiscono di sentirsi più stanche e affaticate rispetto al solito. La domanda se questa condizione, nota come ‘spring fatigue’, sia reale o solo una percezione è al centro di studi scientifici recenti. La ricerca si concentra su eventuali cambiamenti nel ritmo biologico e nelle energie di chi vive questa fase stagionale. La questione rimane aperta e ancora oggetto di analisi.

(Adnkronos) – Aprile dolce dormire, recita un detto popolare. Ma perché molte persone dicono di sentirsi così stanche a primavera? Un team di scienziati ha indagato sulla cosiddetta 'spring fatigue', per capire se esista veramente questa sindrome chiamata in causa dalle sue 'vittime' proprio quando le giornate ricominciano ad allungarsi e la natura si risveglia dopo un lungo inverno. Ci sono prove, a parte i cenni frutto della saggezza contadina? L'equinozio di primavera e il 21 marzo, data che convenzionalmente dà inizio alla bella stagione, si avvicinano. E Christine Blume, ricercatrice esperta di medicina del sonno, sa che il suo telefono comincerà a squillare più spesso. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

LA PRIMAVERA DI CANALE 5: SCHERZI A PARTE, BATTITI SPRING E TANTE SERIE ITALIANESono stati resi noti i palinsesti primaverili di Canale 5, in particolare l’offerta dal 1 marzo al 2 maggio 2026.

Menarini: più 6,2% di fatturato. Più donne che uomini in azienda. Ma per Lucia Aleotti esiste un problema: “La tassa Ue sulla pipì”Il fatturato del 2025 sale a 4,887 miliardi di euro, con crescita del 6,2% rispetto al 2024, l’Ebitda tra 440 e 470 milioni di euro, e un numero di...

Her best friend married her off to a picky CEO for eight million, only to find he was her first love

Approfondimenti e contenuti su Più stanchi a primavera La scienza...

Discussioni sull' argomento Più stanchi a primavera? Mistero svelato, ecco perché: la risposta è una sorpresa; Marzo, tra primavera che avanza e ora legale: un passaggio che si sente nel corpo; Astrosalute dall’8 al 14 Marzo: chi perde il sonno e chi dorme come un re prima della primavera; Scarpe da camminata comode in sconto con le Offerte di primavera Amazon 2026.

Stanchi del solito merluzzo Provatelo cosi, morbido e succoso.. ve ne innamorerete Trovate la ricetta qui (sul nostro sito) https://altacucina.co/recipes/polpette-merluzzo La #ricettadellacommunity di oggi è di @unfilodolio . . . #altacucina #italiansdoeatb - facebook.com facebook

Stanchi, ma vivi Il commento del direttore Guido Vaciago x.com