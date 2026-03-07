Menarini ha annunciato un aumento del fatturato del 6,2% rispetto al 2024, raggiungendo i 4,887 miliardi di euro nel 2025. L’azienda conta ora 17.800 dipendenti, con oltre il 50% di donne, una prima volta nella sua storia. Lucia Aleotti ha espresso preoccupazione riguardo a una tassa europea sulla pipì, senza specificare ulteriori dettagli.

Il fatturato del 2025 sale a 4,887 miliardi di euro, con crescita del 6,2% rispetto al 2024, l’Ebitda tra 440 e 470 milioni di euro, e un numero di dipendenti che hanno raggiunto 17800 unità, di cui il 50,7% donne: per la prima volta la componente femminile supera quella maschile. Questi dati pongono la Menarini di Firenze ai primissimi posti fra le grandi aziende italiane. Ma sapete che cosa indispettisce Lucia Menarini, saldamente alla guida del colosso farmaceutico insieme al fratello Giovanni? Lei lo dice con questa frase: “La tassa Ue sulla pipì”. Che cos’è? Semplice ma non banale: ossia il balzello che l’Unione Europea impone alla case farmaceutiche per l’inquinamento da liquidi organici, ossia le acque reflue sature di l’urina con la quale vengono espulse dall’organismo umano le tracce dei medicinali. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Aleotti si scaglia contro la ‘tassa sulla pipì’: “Un costo pari a 12 miliardi, è politica anti-industriale”Firenze, 6 marzo 2026 – È un problema emerso già da tempo, ma questa volta Lucia Aleotti lo ha ribadito con decisione.

