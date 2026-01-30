La primavera di Canale 5 porta tante novità. La rete ha annunciato i palinsesti dal 1 marzo al 2 maggio 2026, con tante serie italiane, talk show e scherzi divertenti. I telespettatori potranno seguire le nuove puntate e gli appuntamenti più attesi di questa stagione.

Sono stati resi noti i palinsesti primaverili di Canale 5, in particolare l’offerta dal 1 marzo al 2 maggio 2026. Un ricco menù tra show e fiction. CANALE 5: IL PALINSESTO DELLA PRIMAVERA 2026 Domenica: Chi vuol essere Milionario Soap Turca Lunedì: Scherzi a Parte Pio e Amedeo Martedì: Soap Turca Mercoledì: I Cesaroni Giovedì: Film Battiti Spring Venerdì: Serie Italiane Sabato: C’è Posta per Te Amici Tanto intrattenimento a partire dalla nuova edizione di Scherzi a Parte con Max Giusti, il nuovo show con il duo comico Pio e Amedeo, Amici di Maria De Filippi e la novità Battiti Spring che secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere condotto da Samira Lui. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - LA PRIMAVERA DI CANALE 5: SCHERZI A PARTE, BATTITI SPRING E TANTE SERIE ITALIANE

Approfondimenti su Canale 5

Scherzi a Parte, storico programma di Canale 5, si prepara a tornare in onda con nuove registrazioni e scherzi ai vip.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Canale 5

Argomenti discussi: Il Grande Fratello con Ilary Blasi torna su Canale 5 in primavera: è ufficiale; Grande Fratello, ritorno in primavera su Canale 5 con Ilary Blasi; Primavera: domenica in casa contro il Frosinone; Operazione Z, armi al fronte le donazioni europee alla Russia.

Scherzi a parte in arrivo su Canale 5 con Max Giusti, ecco la data. RetroscenaPer quel che concerne la partner femminile di Giusti alla conduzione, ancora non è stata presa nessuna decisione ufficiale ... affaritaliani.it

Una nuova vita, la nuova fiction di Canale 5 con Anna Valle e Daniele Pecci: quando in tv, trama, cast e anticipazioniUna nuova vita, la nuova fiction Mediaset in partenza su Canale 5: cast, quante puntate sono e dove è stata girata. superguidatv.it

Grande Fratello riparte in primavera: Ilary Blasi al timone Nuovo format, durata ridotta e ritmo più serrato per la prossima edizione su Canale 5 facebook