Più ore di lavoro più compiti | ecco la riforma strozza medici di famiglia

La riforma in discussione prevede un aumento delle ore di lavoro e dei compiti assegnati ai medici di famiglia, suscitando molte preoccupazioni tra gli operatori del settore. La questione riguarda il sistema sanitario in Italia, dove gli ospedali sono sovraccarichi e i pronto soccorso rappresentano il principale punto di accesso. La medicina di prossimità, che dovrebbe intervenire prima che i problemi diventino urgenti, rischia di essere ulteriormente compromessa.

Da anni tutti concordano su un punto: la sanità italiana ha un problema strutturale sul territorio. Gli ospedali sono sovraccarichi, i pronto soccorso diventano il primo punto di accesso al sistema e la medicina di prossimità, ovvero quella che dovrebbe intercettare i bisogni prima che diventino emergenze, fatica sempre di più a funzionare. Il medico di famiglia è il perno di questo sistema, ma è anche il punto in cui il nostro modello sanitario mostra tutta la sua ambiguità. Oggi i medici di famiglia sono liberi professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, pagati in gran parte con una quota capitaria legata al numero di pazienti.