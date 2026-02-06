Rivoluzione medici di famiglia in regione lavoro in ' equipe' per ambulatori aperti 12 ore al giorno

La Regione Emilia-Romagna ha firmato un nuovo accordo con i sindacati dei medici di base. Dopo mesi di trattative, ora i medici di famiglia lavorano in team e gli ambulatori resteranno aperti 12 ore al giorno. La firma non ha però portato un accordo unanime, con alcune sigle che si sono opposte alla decisione.

Dopo mesi di trattative è stato siglato l'accordo integrativo regionale per i medici di medicina generale tra la Regione Emilia-Romagna e i sindacati dei medici di base, che però ne escono divisi. La firma del patto, che mette al centro la novità delle "Aggregazioni funzionali territoriali" (Aft).🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Medici Di Famiglia L’emergenza medici di famiglia. Sempre meno dottori al lavoro e ambulatori concentrati in centro L’assessore alla Salute di Monza, Egidio Riva, interviene sulla crisi dei medici di famiglia nella città. Ponte dell'Immacolata, studi medici e ambulatori aperti Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Medici Di Famiglia Argomenti discussi: Rivoluzione medici di famiglia in regione, lavoro in 'equipe' per ambulatori aperti 12 ore al giorno; Un premio ai medici che fanno meno ricette: l’accordo in Emilia Romagna è una rivoluzione; Bye bye dottor Google, l’armata silenziosa dei sette giovani su dieci che si curano con ChatGpt; Salute Artificiale. Il 94% degli italiani cerca online, e 1 su 7 cambia terapia senza consultare il medico. I giovani preferiscono l'AI a Google. Un premio ai medici che fanno meno ricette: l’accordo in Emilia Romagna è una rivoluzioneTante le novità nel nuovo integrativo a cominciare dalle Aft, dove i medici saranno a disposizione dalle 8 alle 20 5 giorni su 7. E i Cau? Ecco cosa cambia per il cittadino (spiegato in modo semplice) ... msn.com Medici di famiglia e pediatri. Rivoluzione in Veneto: apertura al privato accreditato e dipendenza per le zone in cui c’è carenza. Via alla sperimentazione con il nuovo ...Il nuovo Pssr prevede l’avvio di una sperimentazione per l’apertura ad ambulatori gestiti da privati (con la presenza dei medici) per la gestione delle cronicità. Prevista anche la possibilità di ... quotidianosanita.it Il mondo dell'accesso a Medicina sta vivendo la sua rivoluzione più profonda. Con l'addio definitivo ai vecchi test estivi e l'introduzione del Semestre Filtro, migliaia di... Scopri l'evento facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.