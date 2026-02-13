Il difensore del Calcio Napoli, Antonio Vergara, si avvicina alla convocazione in Nazionale per i playoff, dopo aver trascorso la serata con Gattuso all’Hotel Parker.

Il ct azzurro incontra i giocatori del Calcio Napoli all’Hotel Parker: tra loro anche Antonio Vergara. Per l’attaccante un altro indizio in chiave convocazione. Antonio Vergara continua a scalare posizioni anche fuori dal campo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, l’attaccante sarà tra i calciatori invitati dal commissario tecnico Rino Gattuso alla cena in programma questa sera all’Hotel Parker di Napoli. Un segnale importante, che conferma come il nome di Vergara sia concretamente preso in considerazione in vista dei playoff di marzo. Gattuso arriverà oggi in città dopo le tappe di Milano e Roma e in serata incontrerà i giocatori del Calcio Napoli già nel giro della Nazionale, più un nome nuovo: Antonio Vergara. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, Vergara verso la convocazione in Nazionale per i playoff: a cena con Gattuso

Gattuso sta valutando se convocare Antonio Vergara in Nazionale.

Napoli, Gattuso chiama Vergara: cena con il ct e sogno azzurro NAPOLI – Rino Gattuso ha incontrato ieri sera a cena il giovane talento argentino Maximiliano Vergara, con l’obiettivo di rafforzare il loro rapporto e discutere del suo possibile ruolo nel Napoli.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Napoli-Como 1-1: il pareggio firmato da Vergara; VERGARA SI RACCONTA: GIOCARE A NAPOLI DA NAPOLETANO È LA COSA PIÙ FACILE CHE CI SIA!; Vergara verso la convocazione per i playoff Mondiale: Gattuso ha scelto il ruolo per il talento del Napoli; Vergara, apertura totale del Napoli per il rinnovo! Ecco quando può arrivare la firma.

Vergara verso la convocazione per i playoff: spunta già ruolo scelto per lui da GattusoAntonio Vergara potrebbe essere convocato dal ct Gattuso per le sfide dell'Italia per i playoff con vista sul Mondiale Usa. Ne scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Tra ... tuttonapoli.net

The Day After, questo calcio sta perdendo credibilitàIn questo calcio in pochi si riconoscono. Il rigore dato al Napoli non ha un senso. Visto e rivisto, il tocco di Cornet sul piede di Vergara non esiste, gli pettina solo la suola ma non affonda mai il ... genoanews1893.it

Calcio Napoli Vesuviolive.it. . NAPOLI NIGHT LIVE | battere la ROMA per coltivare il sogno SCUDETTO! | DIRETTA STREAMING - facebook.com facebook

Aurelio, Jacqueline, Luigi, Edoardo e Valentina, unitamente a tutto il Calcio Napoli e alla Filmauro, partecipano con profondo cordoglio al grave lutto che ha colpito il cugino del Presidente, Avv. Nico Balzano, per l’improvvisa scomparsa della moglie Loredana x.com