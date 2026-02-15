Fagioli continua a stupire la convocazione in nazionale si avvicina

Nicolò Fagioli si è confermato protagonista con la maglia della Fiorentina, portando i suoi alla vittoria contro il Como. La sua prestazione brillante ha attirato l'attenzione della nazionale, che potrebbe chiamarlo per le prossime partite. La convocazione si avvicina, e il centrocampista dimostra di meritarsela con ogni partita.

Ancora un’ottima prestazione da parte di Nicolò Fagioli con la maglia della Fiorentina con il centrocampista che ha trascinato i viola al successo in casa del Como. Fagioli si candida per la nazionale (Ansa Foto) – calciomercato.it Centrocampista classe 2001, nonostante la difficile stagione vissuta dalla Fiorentina, ha sempre offerto ottime prestazioni in questo campionato. Gli impegni della nazionale di marzo si avvicinano con gli azzurri chiamati a non fallire le partite che potrebbero regalare alla formazione di Gennaro Gattuso l’accesso ai mondiali del 2026. L’Italia ha bisogno di un calciatore in mezzo al campo che sappia dettare i tempi di gioco come Fagioli e il CT è chiamato a tenere in seria considerazione la candidatura dell’ex calciatore della Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Fagioli continua a stupire, la convocazione in nazionale si avvicina Rugani, video e sedute per tornare al top: la prima convocazione si avvicina Rugani si allena duramente e studia le immagini della Fiorentina. La linea verde funziona. Desio continua a stupire La linea verde di Desio continua a sorprendere, raggiungendo 18 punti e posizionandosi nel gruppone delle terze, a soli quattro punti dalla vetta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. - Questa continua pioggia ci porta una buona zuppetta di scarola e fagioli borlotti, con fregola sarda e una grattata di bottarga e scorzetta di limone - E suvvia! facebook