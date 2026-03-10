Federico Pelizzari è una rimonta d’argento in combinata! Prima medaglia alle Paralimpiadi

Federico Pelizzari ha conquistato una medaglia d’argento nella combinata maschile standing dello sci alpino alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Poco dopo aver eguagliato il risultato di Pechino 2022, l’Italia ha ottenuto l’ottavo podio complessivo in questi Giochi, raggiungendo il record di Torino 2006. La sua performance ha contribuito a portare a otto il numero di medaglie azzurre in questa edizione.

Pochi minuti dopo aver eguagliato Pechino 2022, l'Italia riscrive il numero di medaglie ed aggancia Torino 2006: l'ottavo podio azzurro alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 porta la firma di Federico Pelizzari, che conquista l'argento nella combinata maschile standing dello sci alpino. La magnifica prestazione corale degli azzurri viene completata dal quinto posto di Davide Bendotti e dal sesto di Luca Palla. Oro e titolo paralimpico per il transalpino Arthur Bauchet, che dopo il quinto posto nel superG piazza il miglior tempo nello slalom e va a prendersi la vittoria con il crono complessivo di 1'58?17. Il francese vince con 1?20 di margine su Federico Pelizzari, che risale dal sesto posto del superG e con il secondo crono nello slalom si mette al collo la medaglia d'argento in 1'59?37.