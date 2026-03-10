Piombino | la bufala WhatsApp sui rapimenti smentita dalla

Una catena virale su WhatsApp ha scatenato un'ondata di panico ingiustificato a Piombino, dove circolano messaggi audio che descrivono presunti tentativi di rapimento di minori. Le forze dell'ordine hanno smentito ogni fondamento fattuale per queste accuse, classificando l'accaduto come una classica bufala digitale capace di generare allarme senza riscontri reali. L'allarme è partito da un messaggio vocale diffuso nei gruppi dei genitori, il quale raccontava di due individui con caratteristiche fisiche specifiche che si avvicinavano ai bambini presso le scuole dell'infanzia della città. Nonostante la narrazione dettagliata e concitata, non esiste alcuna denuncia formale o segnalazione concreta sul territorio locale.