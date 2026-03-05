Umbria | bufala rapimenti i Carabinieri smentiscono il panico

I Carabinieri dell’Umbria hanno smentito le voci riguardanti presunti tentativi di rapimento di minori, che hanno generato un’onda di panico tra i cittadini di Perugia e Corciano. Le forze dell’ordine hanno chiarito che non ci sono prove di episodi simili e che le segnalazioni ricevute non trovano riscontro. La diffusione di queste notizie ha creato preoccupazione tra la popolazione senza basi concrete.

Un'ondata di allarme ingiustificato sta attraversando l'Umbria, partendo da Perugia fino ad arrivare a Corciano, dove circolano voci su presunti tentativi di rapimento di minori. Le autorità competenti e le amministrazioni locali hanno confermato che si tratta di una bufala senza alcun fondamento fattuale. I messaggi virali sui social network descrivono scenari apocalittici in cui bambini vengono presi di forza nei mercati o nei supermercati, spesso collegati a reti criminali per il traffico di organi. Tuttavia, i Carabinieri della provincia di Perugia hanno smentito categoricamente l'esistenza di qualsiasi denuncia o informativa ufficiale riguardo a tali eventi.