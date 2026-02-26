Allarme per tentati rapimenti di bambini | la fake news corre sui social e le chat di Whatsapp

Circolano sui social e nelle chat di WhatsApp allarmi riguardo a presunti tentativi di rapimento di bambini. In alcuni punti della provincia di Latina, sono state segnalate situazioni in cui persone si sono introdotte in asili o hanno tentato di convincere il personale con scuse legate a incidenti di genitori o tutori. Questi episodi stanno generando preoccupazione tra genitori e operatori scolastici.

La false notizie sono circolate in questi giorni sulle chat di genitori e sui social. Gli episodi (falsi) erano segnalati in località Frasso Capocroce e a Terracina, costringendo il sindaco di Sonnino a una smentita