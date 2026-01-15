Parcheggi a pagamento | l’ironico videoclip che sta facendo il giro dei social VIDEO

Un nuovo videoclip intitolato “L’ultimo dei parcheggi” di Marco Giovannoli satirizza con leggerezza gli aumenti e la crescita degli stalli a pagamento nelle città. Il video, che sta ottenendo attenzione sui social, utilizza l’ironia per riflettere sulle difficoltà di trovare parcheggio e sui costi sempre più elevati, offrendo uno sguardo critico ma divertente sulla situazione attuale.

