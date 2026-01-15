Parcheggi a pagamento | l’ironico videoclip che sta facendo il giro dei social VIDEO
Un nuovo videoclip intitolato “L’ultimo dei parcheggi” di Marco Giovannoli satirizza con leggerezza gli aumenti e la crescita degli stalli a pagamento nelle città. Il video, che sta ottenendo attenzione sui social, utilizza l’ironia per riflettere sulle difficoltà di trovare parcheggio e sui costi sempre più elevati, offrendo uno sguardo critico ma divertente sulla situazione attuale.
Si intitola “L’ultimo dei parcheggi” il brano cantato da Marco Giovannoli, content creator locale, che ha realizzato un simpatico videoclip ironizzando sugli aumenti e sul numero crescente degli stalli a pagamento.Ci sono ancora parcheggi normali? Sì, ma solo se si espone il disco orario. E. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
