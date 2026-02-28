Usa e Israele attaccano l’Iran | Oltre 200 morti La rappresaglia di Teheran | pioggia di missili su Tel Aviv in fiamme auto e palazzi – Il video

Stati Uniti e Israele hanno iniziato un attacco militare contro l’Iran nelle prime ore di sabato 28 febbraio. Secondo fonti ufficiali, oltre 200 persone sono morte negli scontri tra le parti coinvolte. Teheran ha risposto con una pioggia di missili su Tel Aviv, causando incendi a auto e palazzi. Sono stati diffusi anche dei video che mostrano i danni e le esplosioni nella capitale israeliana.

Stati Uniti e Israele hanno lanciato dalle prime ore di sabato 28 febbraio un attacco militare contro l’Iran, che entrambi i Paesi definiscono « preventivo » di fronte alla minaccia rappresentata dal programma nucleare e balistico di Teheran, ma volto di fatto anche a far collassare il regime degli Ayatollah. Da settimane, dopo l’esplosione delle proteste in strada in Iran, gli Stati Uniti avevano dislocato una vasta flotta di caccia e navi da guerra nel Golfo Persico in previsione di un possibile attacco. I giornalisti dell’ Afp a Teheran hanno segnalato colonne di fumo nero in diversi quartieri della capitale iraniana, una delle quali si alzava nei pressi del quartiere Pasteur, dove si trovano la residenza della Guida Suprema Ali Khamenei e il palazzo presidenziale. 🔗 Leggi su Open.online

Israele e Usa attaccano l’Iran, la minaccia di Teheran sulle basi Usa in Medio Oriente. Missili su Tel Aviv. Colpita Riad, l’Arabia Saudita: «Potremmo rispondere»Israele ha lanciato un attacco militare contro l’Iran, definito «preventivo» dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz «per rimuovere le...

Usa e Israele attaccano l’Iran. Media: Khamenei è stato ucciso, recuperato il corpo. Trump conferma, Teheran smentisceTrump: difendiamo americani da minacce, distruggeremo i missili dell’Iran, non avrà il nucleare. Netanyahu, con attacco Israele-Usa popolo si ribellerà a regime ... ilsole24ore.com

Israele e gli Usa attaccano l’Iran: «Khamenei è stato eliminato»Per Tel Aviv e per Netanyahu stesso ci sono scarse probabilità che Khamenei sia sopravvissuto agli attacchi, mentre Teheran ieri ha continuato ad assicurare fino alle ore di buio che, presto, avrebbe ... editorialedomani.it

Usa e Israele attaccano l'Iran: «Oltre 200 morti». La rappresaglia di Teheran: pioggia di missili su Tel Aviv, in fiamme auto e palazzi - Il video - facebook.com facebook

In risposta agli attacchi di di Washington e Tel Aviv, Teheran colpisce le basi statunitensi in Medio Oriente. Non ci sarebbero per ora vittime americane ma il rischio escalation in Medio Oriente è alle stelle x.com