I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il tour negli stadi per il 2027

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato un nuovo tour negli stadi previsto per l’estate 2027. La band sarà impegnata in una serie di concerti in diverse città italiane, dove si esibirà dal vivo davanti al proprio pubblico. L’annuncio è stato dato attraverso i canali ufficiali del gruppo, senza ulteriori dettagli sui luoghi o le date specifiche.

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano oggi il Tour Stadi 2027, con cui la band tornerà a calcare i palchi dei principali stadi italiani la prossima estate per la terza volta. I biglietti sono già disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Il calendario completo. 04 giugno 2027 – Bibione 08 giugno 2027 – Bologna 12 giugno 2027 – Torino 17 giugno 2027 – Milano 21 giugno 2027 – Padova 24 giugno 2027 – Bari TBC – Napoli 03 luglio 2027 – Messina 08 luglio 2027 – Roma