I Pinguini Tattici Nucleari e il tour 2027 negli stadi | quando inizia e dove tutte le date per città

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il Tour Stadi 2027, che prevede nove date in diverse città italiane. L'evento segue l'Hello World Tour e si svolgerà negli stadi, con il primo concerto in programma tra due anni. La band bergamasca ha comunicato ufficialmente le date e le location delle performance.

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato da poche ore il Tour Stadi 2027: a due anni dall'Hello World Tour, la band bergamasca ritorna con un viaggio di 9 date. Si comincia il 4 giugno 2027 da Bibione.