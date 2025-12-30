Concerti di Capodanno 2026 | ecco la lista di eventi gratuiti per trascorrere la notte del 31 dicembre Sul palco Max Pezzali Mahmood i Pinguini Tattici Nucleari Elodie e molti altri

Ecco una panoramica dei concerti di Capodanno 2026 in Italia, con eventi gratuiti per festeggiare la notte del 31 dicembre. Sul palco si esibiranno artisti come Max Pezzali, Mahmood, i Pinguini Tattici Nucleari, Elodie e altri. Questi appuntamenti rappresentano un’occasione per salutare l’anno appena trascorso e accogliere il nuovo con musica e condivisione nelle principali piazze del paese.

Capodanno è alle porte. Manca sempre meno al countdown che ci catapulterà nel 2026. Per l’occasione, sono diversi i concerti e gli eventi live che si terranno nelle principali piazze d’Italia. Saranno tantissimi gli artisti presenti, per ogni genere musicale, tra cui Orietta Berti, Fabri Fibra, Gigi D’Alessio, i Pinguini Tattici Nucleari, Elodie e molti altri. Per arrivare preparati al Festival di Sanremo ed iniziare a farsi un’idea sui nomi meno conosciuti del cast, occhi e soprattutto orecchie spalancate per Sal Da Vinci, Leo Gassman, Eddie Brock e Le Bambole di Pezz a. E se fate parte della classica cerchia di amici che crea a novembre il gruppo “Capodanno” e poi, puntualmente, non organizza nulla di definitivo, ecco a voi i principali show che vi svolteranno la serata del 31. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Concerti di Capodanno 2026: ecco la lista di eventi (gratuiti) per trascorrere la notte del 31 dicembre. Sul palco Max Pezzali, Mahmood, i Pinguini Tattici Nucleari, Elodie e molti altri Leggi anche: Capodanno 2026 a Genova: due giorni di musica tra Albertino e i Pinguini Tattici Nucleari Leggi anche: Capodanno 2026, è ufficiale: a Genova i Pinguini Tattici Nucleari in concerto gratis Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Concerti Capodanno 2026, guida alle piazze in festa in Italia; Capodanno concerti 2026: chi canta il 31 dicembre 2025 a Roma, Milano, Napoli, Sardegna, Sicilia e nel resto d'Italia; Concerti di Capodanno 2026: tutti gli eventi da non perdere; Capodanno 2026, cosa fare a Bari: gli eventi in programma da non perdere. Capodanno 2026 in Sicilia: concerti gratuiti e grandi nomi della musica nelle piazze - La Sicilia si conferma tra le regioni italiane più attive per i festeggiamenti di Capodanno, offrendo un ricco calendario di ... 98zero.com

