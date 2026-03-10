Pinguini Tattici Nucleari all’Allianz Stadium | ecco quando si terrà il concerto

I Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno all’Allianz Stadium in una data ancora da definire. La band italiana, nota per i suoi successi, porterà il suo concerto in uno degli stadi più grandi del paese. L’evento è stato annunciato e i fan attendono ulteriori dettagli sulla data e le modalità di ingresso. La notizia ha già suscitato grande interesse tra gli appassionati di musica dal vivo.

Pinguini Tattici Nucleari in tour negli stadi nel 2027, date e prezzi dei bigliettiI Pinguini Tattici Nucleari torneranno negli stadi nel 2027 con un nuovo tour estivo che toccherà alcune delle principali città del Paese. L'annuncio è arrivato dopo la diffusione sui social di un video in cui la band ha giocato ironicamente sull'attesa dei fan per un nuovo ritorno live. Pinguini Tattici Nucleari a Torino nel 2027: data e prezzi dei biglietti per il concerto all'Allianz StadiumTorino, 10/03/2026. Dopo il video spoiler circolato sui social in cui la band ha giocato ironicamente sull'attesa dei fan per un nuovo ritorno live, i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il Tour negli stadi. Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi: il 24 giugno 2027 tappa a Bari al San Nicola. I Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi: tutto quello che c'è da sapere su date, città, biglietti e prezzi. La band capitanata da Riccardo Zanotti ritorna ad esibirsi dal vivo.