Capodanno e concerto Pinguini Tattici Nucleari due treni straordinari per il rientro

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Genova ha acquistato due treni regionali speciali per chi tornerà a casa dopo il concerto gratuito di Capodanno con i Pinguini Tattici Nucleari.La partenza è programmata alle 3 del mattino di giovedì 1 gennaio dalla stazione di Genova Brignole. Un convoglio andrà verso Savona (con. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

