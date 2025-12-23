Capodanno e concerto Pinguini Tattici Nucleari due treni straordinari per il rientro
Il Comune di Genova ha acquistato due treni regionali speciali per chi tornerà a casa dopo il concerto gratuito di Capodanno con i Pinguini Tattici Nucleari.La partenza è programmata alle 3 del mattino di giovedì 1 gennaio dalla stazione di Genova Brignole. Un convoglio andrà verso Savona (con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
