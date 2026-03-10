Leonardo Pieraccioni ha commentato la complessità della nuova carta d’identità elettronica, chiedendo un tasto che dica semplicemente “sono io”. La procedura richiede l’uso di Puk, Otp, password e conferma via email, creando difficoltà soprattutto per chi non ha dimestichezza con questi strumenti. Molti utenti si sono lamentati della difficoltà nel completare i passaggi richiesti.

Puk, Otp, password e mail da confermare: per molti sono strumenti di sicurezza, ma per tanti “boomer” possono rappresentare un rompicapo. A dirlo con la sua solita ironia è Leonardo Pieraccioni, che in un video sul suo profilo Instagram si è sfogato contro le complicazioni della carta d’identità elettronica: “È difficile. perché chiede Pin, Puk, Otp . poi la password, poi la mail. e nella mail devi rimettere tutto da capo!”, racconta in un monologo esilarante. Il video è diventato virale e sotto al post sono arrivati anche i commenti di diversi volti noti. Tra questi Adriana Volpe, che ha scritto “Quanta verità”, e Sergio Friscia, che ha reagito divertito allo sfogo dell’attore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pin, Puk, Otp… è difficile! Fate un tasto che dica solo: sono io”: lo sfogo di Leonardo Pieraccioni sulla nuova carta d’identità elettronica

Articoli correlati

Carta d’Identità Elettronica al posto dello Spid? Come utilizzarla e come recuperare codici Pin e Puk(Adnkronos) – L'introduzione dello Spid a pagamento sta cambiando le carte in tavola per l'autenticazione digitale e sul web, validando alternative...

Pieraccioni contro la ‘dittatura’ di Pin, password e Otp: “Basta codici, fatemi dire ‘Son io’”. E il sindaco gli rispondeFirenze, 8 marzo 2026 – Ma quale semplificazione burocratica e comodità del "fai da te" casalingo.

Altri aggiornamenti su Leonardo Pieraccioni

Argomenti discussi: Pieraccioni contro la ‘dittatura’ di Pin, Puk e Otp: Fatemi dire ‘son io’ e basta. E il suo sindaco gli risponde: Ti aspettiamo; Pieraccioni e la nuova carta d'identità: Fate una funzione in cui si dice: son io e si entra, basta con Pin, Puk, Otp!!.

Pieraccioni contro la 'dittatura' di Pin, password e Otp: Basta codici, fatemi dire 'Son io'. E il sindaco gli rispondeL’attore e regista fiorentino si sfoga in un video sui social contro la ‘cosiddetta’ semplificazione burocratica e l’era dell’identità digitale: È difficile… E a voi ‘spippolatori’ do un consiglio pe ... msn.com