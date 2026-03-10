Pin Puk Otp… è difficile! Fate un tasto che dica solo | sono io | lo sfogo di Leonardo Pieraccioni sulla nuova carta d’identità elettronica
Leonardo Pieraccioni ha commentato la complessità della nuova carta d’identità elettronica, chiedendo un tasto che dica semplicemente “sono io”. La procedura richiede l’uso di Puk, Otp, password e conferma via email, creando difficoltà soprattutto per chi non ha dimestichezza con questi strumenti. Molti utenti si sono lamentati della difficoltà nel completare i passaggi richiesti.
Puk, Otp, password e mail da confermare: per molti sono strumenti di sicurezza, ma per tanti “boomer” possono rappresentare un rompicapo. A dirlo con la sua solita ironia è Leonardo Pieraccioni, che in un video sul suo profilo Instagram si è sfogato contro le complicazioni della carta d’identità elettronica: “È difficile. perché chiede Pin, Puk, Otp . poi la password, poi la mail. e nella mail devi rimettere tutto da capo!”, racconta in un monologo esilarante. Il video è diventato virale e sotto al post sono arrivati anche i commenti di diversi volti noti. Tra questi Adriana Volpe, che ha scritto “Quanta verità”, e Sergio Friscia, che ha reagito divertito allo sfogo dell’attore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Articoli correlati
Carta d’Identità Elettronica al posto dello Spid? Come utilizzarla e come recuperare codici Pin e Puk(Adnkronos) – L'introduzione dello Spid a pagamento sta cambiando le carte in tavola per l'autenticazione digitale e sul web, validando alternative...
Pieraccioni contro la ‘dittatura’ di Pin, password e Otp: “Basta codici, fatemi dire ‘Son io’”. E il sindaco gli rispondeFirenze, 8 marzo 2026 – Ma quale semplificazione burocratica e comodità del "fai da te" casalingo.
Altri aggiornamenti su Leonardo Pieraccioni
Argomenti discussi: Pieraccioni contro la ‘dittatura’ di Pin, Puk e Otp: Fatemi dire ‘son io’ e basta. E il suo sindaco gli risponde: Ti aspettiamo; Pieraccioni e la nuova carta d'identità: Fate una funzione in cui si dice: son io e si entra, basta con Pin, Puk, Otp!!.
Pieraccioni contro la 'dittatura' di Pin, password e Otp: Basta codici, fatemi dire 'Son io'. E il sindaco gli rispondeL’attore e regista fiorentino si sfoga in un video sui social contro la ‘cosiddetta’ semplificazione burocratica e l’era dell’identità digitale: È difficile… E a voi ‘spippolatori’ do un consiglio pe ... msn.com