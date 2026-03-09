Pagamenti digitali | Italia ferma al 21° posto Ue il divario è enorme

In Italia, il numero di transazioni digitali pro capite si ferma a 181, mentre la media europea è di 246,8. La posizione del paese nella classifica dell’Unione Europea è al 21° posto, evidenziando un divario significativo rispetto agli altri Stati membri. I dati mostrano come il nostro Paese sia ancora indietro nell’adozione dei pagamenti digitali rispetto alla media comunitaria.

L'Italia si colloca al ventunesimo posto nell'Unione Europea per numero di transazioni digitali pro capite, registrando 181 operazioni elettroniche a persona contro la media europea di 246,8. Nonostante un triplicamento del valore dei pagamenti senza contante in dieci anni e una crescita annuale del 9,5% nel triennio recente, il Paese rimane indietro rispetto ai leader europei come Germania, Spagna e Francia. Il rapporto Cashless Society Index 2026 evidenzia che il volume totale delle transazioni cashless supererà i 500 miliardi di euro quest'anno, rappresentando il 26,6% del Pil nazionale. Tuttavia, l'uso del denaro fisico è ancora superiore alla media comunitaria, indicando ampi margini di sviluppo per l'economia italiana.