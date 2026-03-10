Piemonte | 6 milioni per certificare le tue competenze

La Regione Piemonte ha approvato un piano da sei milioni di euro, finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus, con l’obiettivo di certificare le competenze dei cittadini. Il progetto prevede l’attivazione di iniziative per rendere riconoscibili formalmente le competenze acquisite, facilitando così l’accesso al mercato del lavoro o a ulteriori percorsi formativi. La misura riguarda persone di diverse età residenti nella regione.

La Regione Piemonte ha varato un piano d’intervento da sei milioni di euro per rendere spendibili le competenze acquisite dai cittadini, finanziato interamente dal Fondo Sociale Europeo Plus. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato all’Istruzione e guidata dalla vicepresidente Elena Chiorino, mira a trasformare l’esperienza lavorativa e di vita in titoli professionali ufficiali. Il progetto si estende su tutto il territorio regionale attraverso una rete capillare composta da 72 enti titolati, oltre 600 operatori qualificati e più di duecento sportelli distribuiti nelle diverse province. Questo servizio gratuito è accessibile a chiunque, indipendentemente dallo stato occupazionale, offrendo uno strumento concreto cerca lavoro o desidera ricollocarsi professionalmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

