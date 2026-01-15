Messina lancia il marchio VisitME | parte la campagna per certificare le eccellenze locali

Messina introduce il marchio “VisitME”, un’iniziativa dedicata a valorizzare le eccellenze locali e promuovere il territorio. La campagna mira a certificare le realtà che rappresentano il patrimonio culturale, tradizionale e naturale della città, rafforzando la propria attrattività turistica. Attraverso questa iniziativa, Messina intende condividere e valorizzare le proprie unicità, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e riconoscibile.

Messina scommette sull'eccellenza e sull'identità territoriale per rafforzare la propria attrattività turistica. L'Amministrazione comunale ha annunciato l'avvio della campagna promozionale per la concessione in uso del marchio collettivo di qualità "VisitME", un'iniziativa pensata per

