Foggia insegnante picchiato da un genitore in aula in presenza degli studenti | appello al ministro per difendere l’autorevolezza educativa Cnddu

Un insegnante di Foggia è stato colpito da un genitore durante una lezione, in presenza degli studenti, perché aveva richiamato il giovane per comportamenti scorretti. La violenza si è verificata nell’aula dell’Istituto Superiore Einaudi, creando sconcerto tra insegnanti e studenti. Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani condanna l’accaduto e chiede al ministro di intervenire per rafforzare l’autorità degli educatori. La scena si è svolta davanti a numerosi ragazzi, che hanno assistito alla scena senza poter intervenire.

Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime ferma condanna per la grave aggressione avvenuta presso l'Istituto Superiore Einaudi di Foggia, dove un docente è stato colpito da un genitore all'interno dell'aula, in presenza degli studenti, a seguito di un richiamo disciplinare. Un fatto che, per la sua collocazione simbolica e istituzionale, travalica la dimensione del singolo episodio e interroga il sistema educativo nel suo complesso. Negli ultimi mesi si registra un incremento delle aggressioni ai danni del personale scolastico, fenomeno che evidenzia una preoccupante erosione del riconoscimento sociale della funzione docente.