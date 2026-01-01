Picchia la compagna e viola il divieto di avvicinamento 44enne finisce ai domiciliari

Un uomo di 44 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver violato il divieto di avvicinamento e aver aggredito la compagna. Nel corso dell’ultima settimana, i carabinieri di Campogalliano sono intervenuti più volte per tutelare una donna e il loro figlio minore, in un contesto di crescente tensione e violenza domestica. La situazione evidenzia l'importanza di interventi tempestivi per la tutela delle vittime.

Nel corso dell'ultima settimana i carabinieri di Campogalliano sono intervenuti più volte per proteggere una donna e suo figlio minorenne da un caso di violenza domestica che si è aggravato giorno dopo giorno.Tutto è iniziato il 22 dicembre, quando la vittima ha trovato il coraggio di denunciare.

