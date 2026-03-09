Violenza domestica | picchia la sorella e spinge

Una donna di 36 anni è stata arrestata a Manciano dopo aver aggredito la sorella e aver spinto un carabiniere durante un intervento notturno per violenza domestica. L’episodio si è verificato nel corso di un intervento in una abitazione della zona. La donna è stata portata in caserma e denunciata per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Una donna di 36 anni è stata arrestata a Manciano dopo aver aggredito la sorella e spinto un carabiniere durante un intervento notturno per violenza domestica. Il giudice ha convalidato l’arresto il 9 marzo 2026, imponendo l’obbligo di dimora nel comune. L’evento si è verificato nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 marzo, quando una richiesta di aiuto ha allertato i militari della stazione di Manciano. L’intervento ha rivelato una situazione di forte tensione domestica, sfociata in atti di resistenza contro le forze dell’ordine. La dinamica del conflitto familiare e l’intervento dei militari. Nel cuore della notte, un’allerta specifica ha portato una pattuglia dei carabinieri direttamente a un’abitazione nel centro di Manciano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

