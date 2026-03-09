Violenza domestica | picchia la sorella e spinge

Da ameve.eu 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 36 anni è stata arrestata a Manciano dopo aver aggredito la sorella e aver spinto un carabiniere durante un intervento notturno per violenza domestica. L’episodio si è verificato nel corso di un intervento in una abitazione della zona. La donna è stata portata in caserma e denunciata per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Una donna di 36 anni è stata arrestata a Manciano dopo aver aggredito la sorella e spinto un carabiniere durante un intervento notturno per violenza domestica. Il giudice ha convalidato l’arresto il 9 marzo 2026, imponendo l’obbligo di dimora nel comune. L’evento si è verificato nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 marzo, quando una richiesta di aiuto ha allertato i militari della stazione di Manciano. L’intervento ha rivelato una situazione di forte tensione domestica, sfociata in atti di resistenza contro le forze dell’ordine. La dinamica del conflitto familiare e l’intervento dei militari. Nel cuore della notte, un’allerta specifica ha portato una pattuglia dei carabinieri direttamente a un’abitazione nel centro di Manciano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

violenza domestica picchia la sorella e spinge
© Ameve.eu - Violenza domestica: picchia la sorella e spinge

Articoli correlati

Sant’Antimo, violenza domestica durante la cena: 54enne in manetteSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla...

Violenza domestica a Vicenza, 60enne picchiava la moglie ripetutamente in casa, arrestatoUn cittadino indiano di 60 anni è stato arrestato a Vicenza per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, in esecuzione di un ordine di...

Contenuti utili per approfondire Violenza domestica

Temi più discussi: Quarticciolo: minaccia di morte e picchia la madre 72enne con un barattolo; Picchia la madre invalida, figlio violento arrestato in flagranza; Picchia la moglie incinta che vuole lasciarlo, denunciato un pastore; Ragusa, picchia la compagna: arrestato 47enne per maltrattamenti.

violenza domestica picchia laAccoltella e picchia la compagna incinta: arrestato un 40enne a MondragoneUna notte di violenza domestica che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. A Mondragone, in provincia di Caserta, un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo ... thesocialpost.it

violenza domestica picchia laPicchia la compagna e i soccorritori che la aiutano: calci e pugni anche ai carabinieriPrima la violenza tra le mura domestiche contro la compagna. Poi l'aggressione ai soccorritori del 118 intervenuti per assistere la donna e infine calci e pugni anche ai carabinieri. E un'auto di ... milanotoday.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.