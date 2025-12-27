Spuntano un telefonino e delle chiavette Usb in carcere, precisamente nella cella di un detenuto islamico radicalizzato. Detenuto che poi minaccia e aggredisce un agente di polizia penitenziaria. L’allarme del Sappe: a rischio la sicurezza del carcere. Il fatto è accaduto ieri mattina, quando "un detenuto islamico radicalizzato ha opposto resistenza a un controllo della polizia penitenziaria che, insospettita, ha perquisito la sua stanza trovando un cellulare smartphone, caricabatterie, chiavette usb e altro – riferisce Francesco Borrelli, vice segretario regionale del Sappe –. L’uomo è stato poi portato nella sezione dedicata ai detenuti violenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Detenuto minaccia e picchia agente. In cella telefonino e chiavette Usb

