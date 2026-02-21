Aggredisce un uomo con coltello e acqua bollente 34enne arrestato all’ospedale Bolognini

Un uomo di 34 anni è stato arrestato all’ospedale Bolognini di Seriate dopo aver aggredito un altro uomo a Brusaporto con un coltello e acqua bollente. La lite si è verificata meno di un giorno prima e l’aggressore è stato rintracciato mentre si trovava al pronto soccorso, dove si era recato per le ferite riportate durante l’episodio. La polizia ha fermato il sospettato nelle vicinanze dell’ospedale.

Seriate. Meno di 24 ore prima aveva aggredito un uomo a Brusaporto con un coltello e acqua bollente, ma la sua fuga è terminata nel pronto soccorso dell’ospedale Bolognini. Nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio i carabinieri della Tenenza di Seriate, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bergamo e della Polizia Locale di Seriate, hanno rintracciato e arrestato all’ospedale di Seriate un uomo tunisino di 34 anni, irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un provvedimento di espulsione. La vicenda è iniziata giovedì pomeriggio, 19 febbraio, quando una pattuglia della stazione dei carabinieri di Calcinate è intervenuta a Brusaporto per una violenta lite tra due uomini.🔗 Leggi su Bergamonews.it

