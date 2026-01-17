Avviati i lavori per la redazione del Piano del Verde dell’Università di Parma

L’Università di Parma ha avviato i lavori per la realizzazione del Piano del Verde, un documento di pianificazione volto a gestire e valorizzare le aree verdi degli atenei. Questo strumento mira a tutelare il patrimonio arboreo, arbustivo e floristico presente nei diversi plessi, garantendo uno sviluppo sostenibile e una corretta conservazione del patrimonio naturale dell’ateneo nel tempo.

Il percorso si svilupperà nell'arco di circa un anno. Accompagnerà l'Ateneo nella definizione di un quadro conoscitivo aggiornato e di linee di indirizzo operative per la gestione del verde, inclusi gli interventi di natura edile o di pianificazione urbanistica L'Università di Parma avvia ufficialmente i lavori per la redazione del Piano del Verde di Ateneo, uno strumento strategico di pianificazione e gestione volto a tutelare, valorizzare e sviluppare nel lungo periodo il patrimonio arboreo, arbustivo e floristico nei diversi plessi. Il percorso di lavoro, che si svilupperà nell'arco di circa un anno, accompagnerà l'Ateneo nella definizione di un quadro conoscitivo aggiornato e di linee di indirizzo operative per la gestione del verde, inclusi gli interventi di natura edile o di pianificazione urbanistica.

