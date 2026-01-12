Lanciano adottato il Piano urbano della mobilità sostenibile | al via le osservazioni di associazioni e cittadini

Da chietitoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Lanciano ha adottato il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), un documento strategico finalizzato a favorire modalità di spostamento più sostenibili, sicure e accessibili. L’adozione apre ora il percorso alle osservazioni di associazioni e cittadini, contribuendo a definire un sistema di mobilità più efficiente e rispettoso dell’ambiente nel rispetto delle esigenze della comunità.

È stato adottato il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) del Comune di Lanciano, strumento strategico di pianificazione volto a migliorare la mobilità delle persone e delle merci, promuovendo soluzioni sostenibili, sicure e inclusive sul territorio comunale.Il Pums si inserisce nel. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Lanciano, incontro con la cittadinanza sul Piano urbano di mobilità sostenibile

Leggi anche: Approvato il Piano Strategico Urbano della Mobilità Sostenibile, Mondello: "Raggiunto obiettivo determinante"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lanciano, il dato choc: il bus è utilizzato solo da un lavoratore su cento.

lanciano adottato piano urbanoLanciano, adottato il Piano urbano della mobilità sostenibile: al via le osservazioni di associazioni e cittadini - C'è tempo fino al 1° marzo 2026 per presentare le osservazioni al Pums adottato dalla giunta comunale, che saranno poi esaminate dal consiglio comunale prima dell'approvazione del piano ... chietitoday.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.