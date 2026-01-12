Lanciano adottato il Piano urbano della mobilità sostenibile | al via le osservazioni di associazioni e cittadini

Il Comune di Lanciano ha adottato il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), un documento strategico finalizzato a favorire modalità di spostamento più sostenibili, sicure e accessibili. L’adozione apre ora il percorso alle osservazioni di associazioni e cittadini, contribuendo a definire un sistema di mobilità più efficiente e rispettoso dell’ambiente nel rispetto delle esigenze della comunità.

È stato adottato il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) del Comune di Lanciano, strumento strategico di pianificazione volto a migliorare la mobilità delle persone e delle merci, promuovendo soluzioni sostenibili, sicure e inclusive sul territorio comunale.Il Pums si inserisce nel. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Lanciano, incontro con la cittadinanza sul Piano urbano di mobilità sostenibile Leggi anche: Approvato il Piano Strategico Urbano della Mobilità Sostenibile, Mondello: "Raggiunto obiettivo determinante" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Lanciano, il dato choc: il bus è utilizzato solo da un lavoratore su cento. Lanciano, adottato il Piano urbano della mobilità sostenibile: al via le osservazioni di associazioni e cittadini - C'è tempo fino al 1° marzo 2026 per presentare le osservazioni al Pums adottato dalla giunta comunale, che saranno poi esaminate dal consiglio comunale prima dell'approvazione del piano ... chietitoday.it

"Ogni volta che nasce un Targaryen, gli Déi lanciano una moneta e il mondo trattiene il fiato." #GameOfThrones (2011-2019) #EmiliaClarke #DaenerysTargaryen - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.