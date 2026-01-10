Valuteremo le osservazioni dei cittadini

Il sindaco di Brugherio, Roberto Assi, ha dichiarato di comprendere le preoccupazioni dei residenti di via Bindellera, sottolineando l’importanza di ascoltare le osservazioni dei cittadini. Questa attenzione alle opinioni della comunità rappresenta un passo fondamentale per affrontare le questioni locali in modo condiviso e responsabile. La partecipazione dei residenti è un elemento chiave nel processo di decisione e miglioramento del quartiere.

"Comprendo le preoccupazioni dei residenti di via Bindellera - le parole del sindaco di Brugherio, Roberto Assi (foto) -. Le loro deduzioni saranno analizzate nel dettaglio". Assi sottolinea che l'intervento è conforme al Pgt vigente approvato nel 2016 e non è nelle facoltà del Comune decidere di non procedere. La bretella di collegamento fra viale Lombardia e via per Monza è stata ipotizzata per la prima volta nei piani del traffico di fine anni Novanta e poi puntualmente riportata. Adesso si è deciso di intervenire sulla destinazione degli oneri di urbanizzazione, cioè la parte nella disponibilità del Comune.

