A Piacenza la procedura di rottamazione è stata sospesa, impedendo ai cittadini di portare avanti le pratiche previste dalla Legge 142026. Di conseguenza, i veicoli rimangono inattivi, ma i proprietari devono continuare a pagare il bollo. La situazione crea un blocco operativo che coinvolge direttamente gli automobilisti e le amministrazioni locali.

La sospensione del servizio di rottamazione a Piacenza blocca l’applicazione pratica della Legge 142026, lasciando i cittadini con veicoli inattivi ma soggetti al pagamento dei tributi. Sara Soresi ha presentato un’interrogazione formale per evidenziare come la mancata definizione delle tariffe stia violando il diritto di smaltimento riconosciuto dalla normativa nazionale. Il blocco amministrativo interessa direttamente gli automobilisti locali che vedono i propri mezzi bloccati su strada o nei depositi senza possibilità di liberarsi dall’onere del bollo auto. La situazione crea un paradosso giuridico dove la legge esiste sulla carta, ma la sua applicazione pratica è fermata da una carenza tariffaria interna al comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza: rottamazione bloccata, bollo da pagare

